उर्वशी रौतेला ने सिद्धबली बाबा के दरबार में भेंट किया 24 कैरेट सोने का हार, तुर्की में डिजाइन करवाया खूबसूरत नेकलेस

अनुज खंडेलवाल, लैंसडौन। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कोटद्वार स्थित सिद्धबली बाबा मंदिर में 24 कैरेट सोने का हार भेंट कर अपनी आस्था प्रकट की। बाबा के दरबार में पहुंचीं उर्वशी ने पूजा-अर्चना के साथ भंडारे का आयोजन भी कराया।

खास बात यह रही कि सिद्धबली बाबा को अर्पित करने के लिए उन्होंने तुर्की में अपनी पसंद से विशेष रूप से यह हार तैयार करवाया था। फिल्मी दुनिया की व्यस्तताओं के बीच अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और परिवार की वर्षों पुरानी आस्था को निभाने के लिए कोटद्वार पहुंचीं उर्वशी का यह दौरा उनके उत्तराखंड से भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है।

सिद्धबली बाबा मंदिर कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। उर्वशी रौतेला का परिवार भी लंबे समय से बाबा के दरबार से जुड़ा हुआ है। दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में उर्वशी ने बताया कि परिवार की इच्छा थी कि सिद्धबली बाबा मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाए।

मंगलवार को यह इच्छा पूरी हुई। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के लोगों की बाबा में गहरी आस्था है और उनका परिवार भी लंबे समय से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस दौरान उनके स्वजन और स्कूल के शिक्षक सहित बड़ी संख्या में परिचित मौजूद रहे।

तुर्की में अपनी पसंद से तैयार करवाया, बाबा के चरणों में अर्पित किया हार सिद्धबली बाबा को भेंट किया गया 24 कैरेट सोने का हार इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। उर्वशी ने इसे तुर्की में अपनी पसंद के अनुसार विशेष रूप से तैयार करवाया था। इसके बाद मंदिर पहुंचकर हार बाबा को अर्पित किया। उनके लिए यह भेंट केवल सोने का आभूषण नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और परिवार की पुरानी आस्था से जुड़ा भावनात्मक अर्पण भी है।

बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी उर्वशी का अपने गृह क्षेत्र से जुड़ाव इस अवसर पर खास तौर पर सामने आया। परिवार के साथ सिद्धबली बाबा के दरबार में पहुंचना, पूजा-अर्चना करना और भंडारा कराना उनके लिए आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा।

उत्तराखंड में हुई पढ़ाई, प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा उर्वशी रौतेला ने बातचीत में उत्तराखंड से अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि उनका ननिहाल उत्तराखंड में है और उनकी स्कूली शिक्षा भी यहीं हुई है। प्रदेश से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के युवाओं में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है कि उन्हें उचित अवसर और मंच मिले।

उर्वशी ने कहा कि वह उत्तराखंड की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहती हैं। उनका मानना है कि प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर मिलने चाहिए, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हुई मुलाकात उर्वशी ने बताया कि हाल ही में उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रदेश की प्रतिभाओं और उन्हें आगे बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई। उर्वशी ने उत्तराखंड की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की।

अभिनय के बाद अब गीत लेखन और गायन में भी दिखा रहीं हुनर बॉलीवुड में अभिनय के जरिए पहचान बनाने वाली उर्वशी रौतेला अब संगीत की दुनिया में भी अपनी रचनात्मकता दिखा रही हैं। उन्होंने बातचीत में अपने नए गीत का जिक्र किया, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा और अपनी आवाज में गाया है।

उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उर्वशी का गीत ‘हार्ट कंट्रोलर’ (Heart Controller) है। यह ईडीएम शैली का गीत है। इस परियोजना के माध्यम से उर्वशी ने अभिनय से आगे बढ़कर गीत लेखन और गायन के क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखाई है। उनके इस नए प्रयोग से उनके रचनात्मक सफर का एक अलग पक्ष सामने आता है।