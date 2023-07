Uttarakhand News: अनियंत्रित होकर खो नदी में गिरी कार, पांच युवक थे सवार; एक का शव बरामद

Uttarakhand News उत्तराखंड में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। बीती रात करीब 730 ‌बजे कोटद्वार से करीब 3 किलोमीटर आगे दुगड्डा की ओर लालपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खो नदी में जा गिरी। इस कार में पांच लोग सवार थे। इसमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। अभी भी कार की खोज की जा रही है।

अनियंत्रित होकर खो नदी में गिरी कार, पांच युवक थे सवार; एक का शव बरामद

कोटद्वार, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड के कोटद्वार में मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा हुआ। बीती रात करीब 7:30 ‌बजे कोटद्वार से करीब 3 किलोमीटर आगे दुगड्डा की ओर लालपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खो नदी में जा गिरी। इस कार में पांच लोग सवार थे। कार का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मंगलवार देर शाम कोटद्वार दूगड्डा के मध्य खोह नदी में गिरी कार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता पुलिस ने कार में सवार एक युवक का शव ग्रास्टनगंज स्थित पुल के समीप बरामद कर लिया। नदी में बहे दो युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर नदी में फंसे युवक का मध्य रात्रि एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। युवक को बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार बताते चलें कि बीती रात करीब 7:30 ‌बजे कोटद्वार से करीब 3 किलोमीटर आगे दुगड्डा की ओर लालपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खो नदी में जा गिरी। कार में जनपद बिजनौर निवासी 5 युवक सवार थे, जो दुगड्डा क्षेत्र में घूमने के लिए आए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से छटक कर गिरे ग्राम बसेड़ा निवासी गुलशेर को उपचार के लिए बेस चिकित्सालय में भेज दिया। जबकि ग्राम मेमन निवासी साहिल नदी के दूसरे छोर पर नजर आया। एक युवक का शव हुआ बरामद काफी मशक्कत के बाद मध्य रात्रि एसडीआरएफ टीम ने साहिल को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। कोतवाली प्रभारी मणि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कार के साथ बहे तीन युवकों में से एक युवक का शव बुधवार सुबह ग्रास्टनगंज के समीप बरामद कर लिया गया है। शव को नदी से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य दो युवकों की तलाश जारी है।

Edited By: Swati Singh