उत्तराखंड में थाने में घुसे दो गुलदार, पुलिसकर्मियों में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार का आतंक चरम पर है। शुक्रवार तड़के दो गुलदार जनपद पौड़ी के रिखणीखाल थाने में घुस गए। गनीमत यह रही कि गुलदार ने थाने में मौजूद कर्मियों पर हमला नहीं किया।

घटना सुबह करीब पौने पांच बजे की है। रिखणीखाल थाने में मौजूद हेड कांस्टेबिल शंभू प्रसाद को कार्यालय में एक कक्ष के भीतर कुत्ते के करहाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, कक्ष के भीतर सामने दो गुलदार मौजूद थे।