SSB गुरिल्ला प्रशिक्षितों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी, कहा- 'हमारे हित को लेकर नहीं गंभीरता'

SSB गुरिल्ला प्रशिक्षितों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, कोटद्वार: लगातार आंदोलन चलाने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर एसएसबी गुरिल्ला प्रशिक्षितों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। कहा कि सरकार की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौंदकोट में पोखड़ा ब्लाक व एकेश्वर ब्लाक संगठन की बैठक आयोजित की गई। भाजपा सरकार ने प्रशिक्षित गुरिल्लों को किया बाहर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार गुरिल्लों के हित को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। पूर्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ग्वालदम वाले प्रशिक्षित गुरिल्लों का समायोजन विभिन्न विभागों में किया था। लेकिन, सत्ता में आई भाजपा सरकार ने प्रशिक्षित गुरिल्लों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। निकाले गए गुरिल्लों को वापस रखने की मांग सदस्यों ने निकाले गए प्रशिक्षित गुरिल्लों को दोबारा नौकरी पर रखने, प्रशिक्षित गुरिल्लों को पेंशन भत्ता देने, मृतक गुरिल्लों की महिलाओं को पेंशन देने की भी मांग उठाई। इस मौके पर सहदेव पांथरी, प्रेम सिंह नेगी, मातबर सिंह नेगी, प्रेम सिंह रावत, राजेंद्र सिंह, भगवान सिंह राणा, बिहारी लाल ममगाईं, गब्बर सिंह, कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

