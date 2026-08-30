उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, आखिरी फेज में लाइनिंग-फिनिशिंग...जनवरी से बिछेगा ट्रैक

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत देवप्रयाग-जनासू के बीच बन रही देश की सबसे लंबी रेल सुरंग (14.58 किमी) का निर्माण कार्य आगामी दिसंबर तक पूरा कर रेल विकास निगम लिमिटेड को हैंडओवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके बाद जनवरी से सुरंग के अंदर रेल ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू होगा। इस परियोजना में अन्य सुरंगों का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 19 पुलों से होकर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी रेल 125.20 किमी लंबी ब्राडगेज ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सिविल कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के तहत रेल 16 सुरंगों और 19 पुलों से होकर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी।

इस परियोजना में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग से जनासू का निर्माण कार्य भी 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। निर्माणदायी संस्था ने दिसंबर तक सुरंग का कार्य पूरा कर आरवीएनएल को हैंडओवर करने का लक्ष्य रखा है। इन दिनों सुरंग के अंदर लाइनिंग, फिनिशिंग, बिजली लाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।

टनल बोरिंग मैथड से बनी सुरंग ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में 14.58 किमी लंबी देवप्रयाग से जनासू सुरंग के निर्माण में सिंगल-शील्ड टीबीएम तकनीक उपयोग में लाई गई। भारत में रेल सुरंग में इस तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया। जर्मनी से लाई गई इस मशीन का नाम शक्ति रखा गया।