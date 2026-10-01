केवाईसी अपडेट के बहाने कोटद्वार में छह लाख की ऑनलाइन ठगी, जांच शुरू
कोटद्वार में केवाईसी अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति के खाते से करीब छह लाख रुपये की ठगी की गई। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, कोटद्वार। केवाईसी अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति के खाते के करीब छह लाख की धनराशि उड़ा ली गई।
पुलिस को दी गई तहरीर में बालासौड निवासी सत्यनारायण ने बताया कि उनके नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आई।
उन्होंने कॉल उठाई तो सामने वाले ने स्वयं को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए खाते की केवाईसी अपडेट करने की बात कही। उन्होंने उस व्यक्ति को अपना ईमेल आईडी और फोन नबर दे दिया। जिसके बाद उनके खातों से 597975 रूपये निकल गए। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दिया है।
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