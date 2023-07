Leopard Terror: पौड़ी में गुलदार का आतंक, दो स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्र में करना पड़ा अवकाश

Leopard Terror कुछ दिन पूर्व गुलदार ने गांव में एक चार वर्षीय बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया था। जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। अब जिला प्रशासन ने शहर से सटे चन्दोला रांई गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में दस जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है।

Leopard Terror: 10 जुलाई को चन्दाेला रांई के दो स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पौड़ी: Leopard Terror: जिला प्रशासन ने शहर से सटे चन्दोला रांई गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में दस जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। कुछ दिन पूर्व गुलदार ने गांव में एक चार वर्षीय बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया था। जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। इस मामले में विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा राजस्व उप निरीक्षक नान्दलस्यूं एवं खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी को अवगत कराया गया कि इन दिनों घने कोहरे के कारण छात्र-छात्राओं के विद्यालय आते समय गुलदार का भय बना हुआ है। ऐसी स्थिति बच्चों के अभिभावक ही उन्हें स्कूल लेने और छोड़ने जा रहे हैं। राजस्व उप निरीक्षक नान्दलस्यूं तथा खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा इस संबंध में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत संयुक्त आख्या उप जिलाधिकारी को सौंपी गई। अब उप जिलाधिकारी के अनुरोध पर जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने दस जुलाई को चन्दोला राई गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक स्कूल के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित कर दिया है। इतना ही नही, जिलाधिकारी ने गढ़वाल वन प्रभाग को गुलदार को पकड़ने के लिए गढ़वाल वन प्रभाग को क्षेत्र में पिंजड़ा लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ा दी पौड़ी शहर व इससे सटे क्षेत्रों में आए दिन गुलदार के दिखने की घटनाएं और सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा कई स्थानों में पिंजड़ा भी लगाया गया है। विभाग की टीम द्वारा उन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा रही है जहां से गुलदार के आबादी वाले क्षेत्रों में आने की ज्यादा संभावना है। मांडाखाल, बुआखाल के साथ ही कंडोलिया, रांसी आदि क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन ने बताया कि ऐसे वक्त में आम जन को भी सावधानी बरतनी जरुरी है। कहा कि शहर में रांसी को जाने वाले मार्ग में पिंजड़ा लगा दिया गया है। फिलवक्त इन दिनों शहर व इससे सटे क्षेत्रों में गुलदार के दिखाई देने के बाद से एक तरफ से लोगों में भी दहशत बनी हुई है।

Edited By: Nirmala Bohra