Kotdwar News: वनंतरा प्रकरण में वकील न मिलने के कारण सुनवाई टली, विशेष अभियोजन अधिकारी को हटाने की थी मांग

कोटद्वार, जागरण संवाददाता: बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में शासन की ओर से तैनात विशेष अभियोजन अधिकारी के केस से हटने के बाद शासन ने मामले में पैरवी के लिए नए अधिवक्ता की तैनाती नहीं की है, जिस कारण सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। मामले में सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि तय की गई है। वनंतरा रिसॉर्ट में मारी गई युवती के माता-पिता पिछले कुछ समय से मामले में शासन की ओर से तैनात विशेष अभियोजन अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि विशेष अभियोजन अधिकारी उनके मामले में सही पैरवी नहीं कर रहे। शासन की ओर से भी लगाए गए आरोपों की जांच करवाई गई। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की होनी थी गवाही मृतका के माता-पिता की ओर से लगातार उठाई जा रही इस मांग के बीच विशेष अभियोजन अधिकारी जितेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज स्वयं ही मामले से हटाने की इच्छा जताई। इधर, शासन ने अभी तक इस मामले में नए विशेष अभियोजन अधिकारी की तैनाती नहीं की है। सोमवार को मामले के प्रमुख गवाह पुष्पदीप के साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की गवाही होनी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि सोमवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में लाया गया, लेकिन सरकारी अधिवक्ता न होने के कारण मामले में गवाही नहीं हो पाई। बताया कि मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। मामले में अभी तक 13 गवाहों की गवाही हो चुकी है।

