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उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज रफ्तार कार ने दो बच्चों को कुचला, एक की मौत और दूसरा गंभीर

By Ajay khantwal Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sun, 04 Oct 2026 08:14 AM (IST)

कोटद्वार के घमंडपुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जा रहे दो बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत घमंडपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे गुजर रहे दो बच्चों को कुचल दिया। बेस हॉस्पिटल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल दूसरे बच्चे का उपचार जारी है।

घटना करीब पौने आठ बजे की है। दो बच्चे सुबह घर से खेलने के लिए जा रहे थे। इस बीच घमंडपुर में तेज रफ़्तार से आ रही कार ने बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार चालक को दबोच लिया।

दोनों बच्चों को बेस हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चे का उपचार चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है।