उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज रफ्तार कार ने दो बच्चों को कुचला, एक की मौत और दूसरा गंभीर

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत घमंडपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे गुजर रहे दो बच्चों को कुचल दिया। बेस हॉस्पिटल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल दूसरे बच्चे का उपचार जारी है।

घटना करीब पौने आठ बजे की है। दो बच्चे सुबह घर से खेलने के लिए जा रहे थे। इस बीच घमंडपुर में तेज रफ़्तार से आ रही कार ने बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार चालक को दबोच लिया।