Pauri Garhwal: चार साल की मासूम पर गुलदार ने किया हमला, अस्पताल में चल रहा इलाज; दहशत में ग्रामीण

Pauri Garhwal उत्तराखंड में गुलदार के हमले से दहशत का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। पौड़ी के चंदोला राई गांव में चार साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। फिलाहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है।

चार साल की मासूम पर गुलदार ने किया हमला, अस्पताल में चल रहा इलाज; दहशत में ग्रामीण

Your browser does not support the audio element.

पौड़ी, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों पर गुलदार के हमले के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी से सामने आया है। शहर से सटे चंदोला राई गांव में चार साल की बच्ची पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। गुलदार ने मंगलवार शाम करीब 8 बजे एक चार वर्षीय बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया। घायल बच्ची का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची खतरे से बाहर है। बच्ची को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। चार साल की मासूम पर गुलदार ने किया हमला जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल का अमर सिंह चंदोला राई गांव में रहता है और मजदूरी का काम करता है। देर साय उसकी चार वर्षीय बेटी ऋतु पर गुलदार ने हमला कर दिया। स्वजनों के हो हल्ला करने पर गुलदार भाग निकला। बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुलदार के आतंक से ग्रामीण सहमे ग्राम प्रधान संतोषी देवी ने बताया कि आए दिन गुलदार क्षेत्र में दिखाई देता है। घटना की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन जिला चिकित्सालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में रात को ही टीम भेज दी गई थी। फिलहाल ग्रामीणों में भय का माहौल है।

Edited By: Swati Singh