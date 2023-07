Crime: दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी पिता गिरफ्तार, नशे की हालत में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास; मुकदमा

कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की बड़ी बहन की ओर से इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि उसके पिता ने शराब के नशे में उसकी छोटी बहन से दुष्कर्म का प्रयास किया।

दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी पिता गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कोटद्वार: कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज पीड़ित की बड़ी बहन की ओर से इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि उसके पिता ने शराब के नशे में उसकी छोटी बहन से दुष्कर्म का प्रयास किया। बहन ने इसका विरोध किया तो पिता ने उसके साथ मारपीट की और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्ताव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

