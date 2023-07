Pauri Garhwal: जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने पर जताई नाराजगी; दिया धरना

राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसील परिसर में मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेसी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने पर नाराजगी जता रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार पर महंगाई पर अंकुश न लगाए का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए।

संवाद सहयोगी, कोटद्वार: राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसील परिसर में मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेसी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने पर नाराजगी जता रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार पर महंगाई पर अंकुश न लगाए का भी आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्त्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने केंद्र पर साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करवाए जाने का आरोप लगाया। "राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए रची गई गहर साजिश" डबराल ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्षी नेता होने के नाते देश के गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इसी कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए गहरी साजिश रची गई। कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम जनमानस का जीना हुई दूभर जिलाध्यक्ष ने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष रश्मि पटवाल, महानगर अध्यक्ष सुधा असवाल, डा.चंद्रमोहन खर्कवाल, पार्षद सूरज प्रसाद कांति, रंजना रावत, गुडडू सिंह चौहान, बलवीर सिंह रावत, नीलम रावत, अमित राज सिंह, विनोद रावत, विनोद नेगी, रूपेंद्र नेगी, सुवेग जोशी, विनीता भारती, पुष्पा देवी, नीरज रौतेला, राजा आर्य मौजूद रहे।

