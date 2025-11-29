Destination Wedding का बढ़ा क्रेज, लैंसडौन की खूबसूरत वादियां बना रही दीवाना; सात फेरे लेने पहुंच रहे जोड़े

अनुज खंडेलवाल, जागरण लैंसडौन: बांस, बुरांश व देवदार के जंगल की छांव में समुद्रतल से 6,250 फीट की ऊंचाई पर सात फेरे लेने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से युवा पर्यटन नगरी लैंसडौन का रुख करने लगे हैं। इससे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पौड़ी जिले के इस पर्वतीय नगर की स्वीकार्यता बढ़ी है और बीते दो वर्षों में लैंसडौन की खूबसूरत वादियों में 30 से ज्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के मैन्यू में शामिल पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी आगंतुओं को दीवाना बना रहा है।

उत्तराखंड के इस पहाड़ी नगर लैंसडौन ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। इस वर्ष देश के विभिन्न कोनों से एक दर्जन से अधिक जोड़ों ने लैंसडौन पहुंचकर एक-दूजे का हाथ थामा। अगले वर्ष के लिए भी अप्रैल तक की 16 बुकिंग आई हैं। जबकि, कई लोग बुकिंग के लिए होटलों से संपर्क कर रहे हैं। इसके चलते नगर के बड़े होटलों में वेडिंग हाल व मंडप का निर्माण करवाया जा रहा है।

इन होटलों में बारातियों को पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं और बाल मिठाई, मंडुवे की बर्फी व लड्डू, झंगोरे की खीर व अरसे से मुंह मीठा कराया जाता है। लोकवाद्य ढोल-दमाऊ की सुरलहरियों के बीच बारातियों का तिलक करने की परंपरा भी वेडिंग डेस्टिनेशन के फीचर में शामिल की गई है। आप डेस्टिनेशन बुक करवाएं, बाकी चिंता हमारी लैंसडौन के होटल व्यवसायी गोदान, केले के पेड़ से मंडप बनाने, फोटोग्राफर, मेंहदी, ब्यूटी पार्लर, फूलों की सजावट, वर माला, लाइव म्यूजिक, डीजे व स्टेज निर्माण से लेकर बरात विदाई तक की पूरी व्यवस्था खुद संभालते हैं।