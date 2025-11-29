Language
    Destination Wedding का बढ़ा क्रेज, लैंसडौन की खूबसूरत वादियां बना रही दीवाना; सात फेरे लेने पहुंच रहे जोड़े

    By Anuj KhandelwalEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    लैंसडौन वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बांस और देवदार के पेड़ों से घिरे इस खूबसूरत शहर में दो सालों में 30 से ज़्यादा शादियां हुई हैं। यहाँ पहाड़ी व्यंजनों और स्थानीय परंपराओं ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। 'नज़र-बट्टू' नामक यूट्यूबर की शादी के बाद से यहां शादियों का क्रेज और भी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

    लैंसडौन में डेस्टेशन वेडिंग के तहत हुए विवाह समारोह में एक दूसरे को वर माला पहनाते वर-वधू साभार : विकास सिंह

    अनुज खंडेलवाल, जागरण लैंसडौन: बांस, बुरांश व देवदार के जंगल की छांव में समुद्रतल से 6,250 फीट की ऊंचाई पर सात फेरे लेने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से युवा पर्यटन नगरी लैंसडौन का रुख करने लगे हैं।

    इससे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पौड़ी जिले के इस पर्वतीय नगर की स्वीकार्यता बढ़ी है और बीते दो वर्षों में लैंसडौन की खूबसूरत वादियों में 30 से ज्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के मैन्यू में शामिल पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी आगंतुओं को दीवाना बना रहा है।

    उत्तराखंड के इस पहाड़ी नगर लैंसडौन ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। इस वर्ष देश के विभिन्न कोनों से एक दर्जन से अधिक जोड़ों ने लैंसडौन पहुंचकर एक-दूजे का हाथ थामा।

    अगले वर्ष के लिए भी अप्रैल तक की 16 बुकिंग आई हैं। जबकि, कई लोग बुकिंग के लिए होटलों से संपर्क कर रहे हैं। इसके चलते नगर के बड़े होटलों में वेडिंग हाल व मंडप का निर्माण करवाया जा रहा है।

    इन होटलों में बारातियों को पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं और बाल मिठाई, मंडुवे की बर्फी व लड्डू, झंगोरे की खीर व अरसे से मुंह मीठा कराया जाता है।

    लोकवाद्य ढोल-दमाऊ की सुरलहरियों के बीच बारातियों का तिलक करने की परंपरा भी वेडिंग डेस्टिनेशन के फीचर में शामिल की गई है।

    आप डेस्टिनेशन बुक करवाएं, बाकी चिंता हमारी

    लैंसडौन के होटल व्यवसायी गोदान, केले के पेड़ से मंडप बनाने, फोटोग्राफर, मेंहदी, ब्यूटी पार्लर, फूलों की सजावट, वर माला, लाइव म्यूजिक, डीजे व स्टेज निर्माण से लेकर बरात विदाई तक की पूरी व्यवस्था खुद संभालते हैं।

    दूर-दराज से आने वाले लोगों को बस यह बताना है कि उनके कितने लोग शादी में शामिल होंगे, बाकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होटल व्यवसायी की है।

    नजर-बट्टू की शादी से बढ़ा क्रेज

    यू-ट्यूब चैनल ‘नजर-बट्टू’ में अदाकारी के जलवे बिखेरने वाले पवन यादव ने बीते वर्ष लैंसडौन को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चुना।

    उनकी शादी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ और अपनी पोस्ट में भी उन्होंने लैंसडौन में शादी करने की जानकारी प्रशंसकों को दी। इससे लैंसडौन में शादियों का क्रेज बढ़ा है।

    लैंसडौन की टिकी निगाहें

    वर्ष 2023 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान देहरादून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का मंत्र दिया था।

    इसके बाद प्रदेश सरकार ने पहाड़ में विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना शुरू किया है। इससे होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि लैंसडौन अब इस क्षेत्र में अलग पहचान कायम करेगा।

    स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर

    होटल एसोसिएशन लैंसडौन के अध्यक्ष अजय सतीजा व होटल व्यवसायी अनुज राजपूत बताते हैं कि पर्यटन नगरी समेत निकटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश होटलों का स्टाफ स्थानीय है।

    वेडिंग डेस्टिनेशन के बढ़ते चलन से रोजगार के अवसर बढ़ रहे है, क्योंकि गोदान से लेकर पंडित तक की व्यवस्था स्थानीय लोगों की ओर से ही जाती है।

    लैंसडौन में बढ़ते होटल व्यवसाय के चलते वर्तमान में 800 से अधिक स्थानीय लोगों को विभिन्न पदों पर रोजगार मिला हुआ है।