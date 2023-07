Kotdwar में महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल की सदस्यता खत्म होने पर केंद्र को ठहराया जिम्मेदार

Congress Protest कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर महंगाई पर अंकुश न लगाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आटा दाल सब्जी तेल घरेलू गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर अंकुश लगाने का वादा देश की जनता से किया था लेकिन इसमें वो विफल रही।

महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने फूंका केंद्र का पुतला

कोटद्वार, संवाद सहयोगी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। शहर में बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल व युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा चौक में एकत्रित हुए। जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। साजिश के तहत खत्म की गई राहुल गांधी की सदस्यता संजय मित्तल ने केंद्र पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के ज्वलंत मुद्दों को लोकसभा में उठाया जा रहा था, लेकिन साजिश के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करवा दी गई है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। महंगाई पर अंकुश लगाने में केंद्र विफल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर महंगाई पर अंकुश न लगाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आटा, दाल, सब्जी, तेल, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर अंकुश लगाने का वादा देश की जनता से किया था, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल साबित रही। आज जनता इस महंगाई से बेहाल है। आंदोलन की दी चेतावनी कार्यकर्ताओं ने केंद्र से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर छात्रसंघ अध्यक्ष अंकुश घिल्डियाल, महिला महानगर अध्यक्ष सुधा असवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर सिंह रावत, रमेश चंद्र खंतवाल, हेमचंद्र पंवार, सुनील दत्त सेमवाल, जनक भाटिया, धीरेंद्र सिंह बिष्ट, प्रवीन रावत, बृजमोहन सिंह नेगी, गुड्डी देवी, कवितता भारती, गोपाल गुंसाई, कृपाल सिंह नेगी मौजूद रहे।

Edited By: Swati Singh