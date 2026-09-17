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चार दशक से देश की रक्षा में जुटे सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, गढ़वाल राइफल्स से खास नाता

By Anuj khandelwal Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:46 PM (IST)

देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का गढ़वाल राइफल्स से खास नाता रहा है।

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HighLights

  1. गढ़वाल राइफल्स के उत्थान के लिए अनेकों अभूतपूर्व निर्णय लिए 

जागरण संवाददाता, लैंसडौन। देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का सफर उपलब्धियों से भरा है।

अपने चार दशकों के सेवाकाल में उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स, 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 17 माउंटेन डिवीजन, यूबी एरिया और 2 कोर जैसी महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयों की सफल कमान संभाली है।

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गढ़वाल राइफल्स के उत्थान के लिए अनेकों अभूतपूर्व निर्णय लिए। वे जब भी लैंसडौन पहुंचते थे, तो गढ़वाल राइफल्स के नीतिगत विकास व विस्तार के लिए उनकी सोच साफ झलकती थी।

अब तक का कार्यकाल

  • 14 दिसंबर 1985 को '8 गढ़वाल राइफल्स' में वे कमीशन प्राप्त हुए।
  • गढ़वाल राइफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के पद पर वे 24 अप्रैल 2022 से 27 जून 2025 तक तैनात रहे।
  • मार्च 2023 से जून 2024 तक उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में नेतृत्व किया है।
  • 01 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना उप प्रमुख के दायित्वों का भी उन्होने बखूबी निर्वहन किया है।
  • 01 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

 