चार दशक से देश की रक्षा में जुटे सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, गढ़वाल राइफल्स से खास नाता

जागरण संवाददाता, लैंसडौन। देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का सफर उपलब्धियों से भरा है।

अपने चार दशकों के सेवाकाल में उन्होंने 16 गढ़वाल राइफल्स, 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 17 माउंटेन डिवीजन, यूबी एरिया और 2 कोर जैसी महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयों की सफल कमान संभाली है।

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गढ़वाल राइफल्स के उत्थान के लिए अनेकों अभूतपूर्व निर्णय लिए। वे जब भी लैंसडौन पहुंचते थे, तो गढ़वाल राइफल्स के नीतिगत विकास व विस्तार के लिए उनकी सोच साफ झलकती थी।

अब तक का कार्यकाल