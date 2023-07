Kotdwar: मध्य लालपुल के पास हुई कार दुर्घटना में लापता तीन युवकों में से एक का शव खोह नदी से बरामद, दो लापता

नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य लालपुल के पास हुई कार दुर्घटना में लापता तीन युवकों में से एक युवक का शव पुलिस ने बुधवार की सुबह नदी से बरामद कर लिया। बुधवार को एसडीआरएफ व पुलिस की टीम लापता दो युवकों को तलाशती रही लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। शाम के समय पुलिस ने सिद्धबली मंदिर के नीचे नदी में कार को भी बरामद कर दिया।

संवाद सहयोगी, कोटद्वार: नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य लालपुल के पास हुई कार दुर्घटना में लापता तीन युवकों में से एक युवक का शव पुलिस ने बुधवार की सुबह नदी से बरामद कर लिया। बुधवार को एसडीआरएफ व पुलिस की टीम लापता दो युवकों को तलाशती रही लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। इस बीच शाम के समय पुलिस ने सिद्धबली मंदिर के नीचे नदी में कार को भी बरामद कर दिया, लेकिन नदी में पानी अधिक होने के कारण कार बाहर नहीं निकाली जा सकी। दुगड्डा क्षेत्र की ओर घूमने आए युवकों की कार खोह नदी में गिरी बता दें कि 11 जुलाई को दोपहर के समय जिला बिजनौर में थाना कीरतपुर के अंतर्गत ग्राम भनेड़ा निवासी इसरार, ग्राम मेमन निवासी शहाबुद्दीन व मुशर्रफ, ग्राम बसेड़ा निवासी गुलशेर व वसीम दुगड्डा क्षेत्र की ओर घूमने आए। शाम को वापस लौटते हुए उनकी कार लालपुल के पास खोह नदी में जा गिरी। दुर्घटना के दौरान कार की अगली सीट पर बैठा गुलशेर छिटककर झाड़ियों में गिर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ टीम ने गुलशेर को बेस चिकित्सालय में पहुंचाया। साथ ही कार सवार युवकों की तलाश भी शुरू कर दी। चार घंटे की रेस्क्यू में बरामद हुआ एक युवक घटना स्थल के पास ही पुलिस को नदी के दूसरे छोर पर एक कार सवार युवक नजर आ गया। एसडीआरएफ टीम ने युवक को रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू कर दिया। पानी के तेज बहाव के कारण टीम का प्रत्येक प्रयास विफल होता रहा। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने मध्य रात्रि युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर बेस चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। युवक ने खुद को ग्राम मेमन निवासी मुशर्रफ बताया। बुधवार तड़के ही एसडीआरएफ ने दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। कोतवाल प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि घटनास्थल से करीब डेढ़ किमी दूर दशहरा मैदान के पास पुलिस ने ग्राम बनेड़ा निवासी इसरार का शव बरामद कर दिया। कार इसरार ही चला रहा था। श्रीवास्तव ने बताया कि अन्य दो युवकों की भी नदी में तलाश की जा रही है। युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम को सिद्धबली मंदिर के पिछले हिस्से में नदी में फंसी कार नजर आई। पानी का तेज बहाव होने के कारण नदी को कार से बाहर नहीं निकाली जा सका है।

