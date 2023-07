Kotdwar: खोह नदी में लापता युवक का शव बढ़ापुर में बरामद, 11 जुलाई का है मामला, दुगड्डा घूमने आए थे 5 दोस्त

नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य लालपुर के समीप हुई कार दुर्घटना में लापता युवक का शव जनपद बिजनौर के अंतर्गत बढ़ापुर में बरामद हो गया। शव को बढ़ापुर थाना पुलिस ने बरामद किया। 11 जुलाई को दोपहर जिला बिजनौर में थाना कीरतपुर के अंतर्गत ग्राम भनेड़ा निवासी इसरार ग्राम मेमन निवासी शहाबुद्दीन व मुशर्रफ ग्राम बसेड़ा निवासी गुलशेर व वसीम दुगड्डा क्षेत्र की ओर घूमने आए।

खोह में लापता युवक का शव बढ़ापुर में बरामद

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य लालपुर के समीप हुई कार दुर्घटना में लापता युवक का शव जनपद बिजनौर के अंतर्गत बढ़ापुर में बरामद हो गया। शव को बढ़ापुर थाना पुलिस ने बरामद किया। खोह नदी में गिरी कार 11 जुलाई को दोपहर जिला बिजनौर में थाना कीरतपुर के अंतर्गत ग्राम भनेड़ा निवासी इसरार, ग्राम मेमन निवासी शहाबुद्दीन व मुशर्रफ, ग्राम बसेड़ा निवासी गुलशेर व वसीम दुगड्डा क्षेत्र की ओर घूमने आए। लेकिन, शाम को वापस लौटते हुए उनकी कार लालपुल के समीप खोह नदी में जा गिरी। दुर्घटना में दो थे लापता दुर्घटना के दौरान कार की अगली सीट पर बैठा गुलशेर छिटक कर झाड़ियों में गिर गया, जिसे कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं, ग्राम मेमन निवासी मुशर्रफ को घटना की रात रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया। जबकि, ग्राम बनेड़ा निवासी इसरार का शव बुधवार सुबह सिद्धबली से करीब आधा किलोमीटर आगे नदी से बरामद किया गया, जबकि वसीम और शहाबुद्दीन का कहीं पता नहीं चल पाया। मिले शव की वसीम के रूप में हुई पहचान कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को बढ़ापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नदी किनारे एक शव बरामद किया। पुलिस ने कोटद्वार कोतवाली में संपर्क कर क्षेत्र से लापता लोगों के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर कोतवाली ने दोनो युवकों के फोटो बढ़ापुर थाना पुलिस को भेज दिए। बताया कि पुलिस ने मृतक की शिनाख्त ग्राम बसेड़ा निवासी वसीम के रूप में की।

Edited By: riya.pandey