युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 15 से 30 जनवरी तक होगी भर्ती रैली, ये डाक्यूमेंट लेकर आएं साथ

संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन (पौड़ी) : सेना भर्ती कार्यालय लैंसडौन के तत्वावधान में गढ़वाल क्षेत्र के अग्निवीरों की भर्ती रैली पंद्रह से तीस जनवरी तक कोटद्वार के गब्बर सिंह कौड़िया कैंप में आयोजित की जाएगी। भर्ती के उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों के साथ सुबह तीन बजे रिपोर्ट करना होगा।

निदेशक सेना भर्ती कार्यालय लैंसडौन कर्नल आरएस पंवार ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती रैली पंद्रह जनवरी से कोटद्वार में आयोजित की जा रही है। कोटद्वार के गबर सिंह कैंप में होने वाली भर्ती रैली का कार्यक्रम जल्द जिलेवार घोषित कर दिया जाएगा। भर्ती के उम्मीदवार को एडमिड कार्ड जेआइए वेबसाइट से प्राप्त होंगे।

बताया कि जेआइ वेबसाइट में यदि किसी प्रकार की युवाओं को दिक्कत आती है तो वे लैंसडौन स्थित सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सेना भर्ती कार्यालय की ओर से उम्मीदवारों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 7456874057 भी जारी किया है। सेना भर्ती निदेशक से सभी युवाओं से दलालों से सावधान रहने का आह्वान किया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी है व कोई भी युवा दलालों के झांसे में न आए।

यह दस्तावेज होंगे जरूरी

भर्ती के इच्छुक युवाओं को रैली स्थल पर ओटीपी आधारित सत्यापन के लिए आधार कार्ड व जेआई बेबसाइड में पंजीकृत अपना मोबाइल लाना होगा। इन दस्तावेजों की तीन फोटो कॉपी की अर्हता भी अनिवार्य है।

जिनमें प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी की फोटो कापी, शिक्षा प्रमाण पत्र, अंकतालिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रति हस्ताक्षरित अधिवास, स्थाई निवास, जाति व धर्म, पुलिस व विद्यालय, अविवाहित, संबंध, एनसीसी, खेल प्रमाण पत्र, पैन व आधार कार्ड के अलावा रैली स्थलों पर उम्मीदवारों की ओर से हलफनामा तैयार किया जाएगा।