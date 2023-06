Kotdwar-Pauri National Highway: हाईवे पर आ धमका हाथियों का झुंड, थम गया यातायात; वीडियो वायरल

Kotdwar-pauri NHकार्बेट टाइगर रिसेप्शन सेंटर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर हाथियों का झुंड सड़कों पर दिखता है। सड़कों पर अठखेलियां करते गजराज का ये झुंड खोह नदी में विश्राम भी करता है। गुरुवार सुबह करीब सात बजे सिद्धबली मंदिर के समीप खोह नदी से पानी पीकर हाथियों का एक झुंड कार्बेट टाइगर रिसेप्शन सेंटर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया।

हाईवे पर आ धमका हाथियों का झुंड, थम गया यातायात; वायरल हुई विडियो

कोटद्वार, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में गजराज लगातार सड़कों पर चहलकदमी करते दिख रहे हैं। अब कोटद्वार में हाथियों के झुंड के सड़कों पर आ जाने से यातायात ठहर गया। लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। गुरुवार सुबह करीब सात बजे सिद्धबली मंदिर के समीप खोह नदी से पानी पीकर हाथियों का एक झुंड कार्बेट टाइगर रिसेप्शन सेंटर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। जिस कारण राजमार्ग पर करीब 15 मिनट जाम लगा रहा। इससे पूर्व, तड़के से ही हाथी नदी में अठखेलियां करते नजर आए। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने भी हाथियों के वीडियो बना उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। उमस से परेशान गजराज बताना जरूरी है कि भारी उमस के कारण हाथी लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर खोह नदी में उतर रहे हैं। इस दौरान यदि लोग अथवा वाहन चालक लापरवाही करेंगे तो वह जीवन के लिए घातक हो सकती है। सबसे अधिक खतरा दोपहिया वाहन चालकों को बना रहता है। पूर्व में हाथी कई वाहन चालकों को दौड़ा भी चुके हैं। पानी की कमी से जानवर बेहाल उत्तराखंड में भीषण गर्मी में जानवरों को परेशानी हो रही थी। नदियों के सूखने की वजह से जानवरों को खोह नदी का सहारा लेना पड़ रहा है। हाथी से लेकर हिरण तक इस नदी का रुख गर्मी से राहत पाने के लिए कर रहे हैं।

Edited By: Swati Singh