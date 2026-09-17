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उत्तराखंड में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, ईंट-पत्थर से वार कर किया घायल

By Trilok Rawat Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:53 PM (IST)

रामनगर में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ट्रांसपोर्टर गोपाल सिंह अधिकारी पर सुबह जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं।

युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर ईंट-पत्थर से जानलेवा हमला।

युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर ईंट-पत्थर से जानलेवा हमला।

HighLights

  1. युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी पर हमला।

  2. ईंट-पत्थर से हुए हमले में गंभीर रूप से घायल।

  3. पुलिस ने हमलावर की पहचान की, गिरफ्तारी के प्रयास जारी।

जागरण संवाददाता, रामनगर। युवा कांग्रेस के पूर्व रामनगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष व ट्रांसपोर्टर गोपाल सिंह अधिकारी पर सुबह पांच बजे जानलेवा हमला हो गया। कार में बैठे गोपाल पर ईंट व पत्थर से हमला कर घायल किया गया। पुलिस घटना में शामिल हमलावर तक पहुंच गई है। गोपाल का काशीपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

मोहल्ला भरतपुरी निवासी गोपाल सिंह अधिकारी उर्फ गोपू गुरुवार सुबह चार बजे के करीब ट्रांसपोर्टनगर में खड़े अपने वाहन को देखने गए थे। वहां से बाहर निकलने पर उनकी कार को घेरकर ईंट-पत्थर से ताबड़तोड़ हमले किए गए। ईंट-पत्थर लगने से गोपाल के सिर पर गंभीर चोटें आईं और कार व आगे की सीट भी खून से सन गई।

इस बीच लोगों को आता देख आरोपित फरार हो गया। खून से लथपथ गोपाल ने अपने घर फोन कर घटना की जानकारी दी तो स्वजन मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। काशीपुर के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।

इधर घटना की सूचना मिलने पर कोतवाल सुशील कुमार ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जानकारी जुटाई। हल्द्वानी से पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। प्रभारी सीओ अमित सैनी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस के मुताबिक गोपाल के सिर पर 42 टांके आए हैं। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि घटना में शामिल आरोपित की पहचान हो गई है। शीघ्र आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

सीसीटीवी फुटेज में कबाड़ी जैसा दिख रहा आरोपित
सीसीटीवी में आरोपित कबाड़ी जैसा प्रतीत हो रहा है। वह एक प्लास्टिक के कट्टे को ले जाता दिख रहा है। वाहनों में चोरी न हो इसलिए गोपाल अधिकारी ने आरोपित युवक से वहां आसपास दिखने को लेकर विरोध किया था। आरोपित युवक क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है।

मदद मांगता रहा लेकिन किसी ने नहीं रोकी कार

जब गोपाल पर हमला करके आरोपित भाग गया। बताया जा रहा है कि उसके बाद गोपाल ने राह से गुजर रहे कई बाइक व कार चालकों को हाथ देकर मदद के लिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद गोपाल ने अपने घर मोबाइल से काल की। स्वजन के काल उठाने पर घटना की जानकारी दी।

प्रथम दृष्टया इस घटना में एक आरोपित शामिल है। आरोपित की पहचान भी हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक युवक हमला करता दिख रहा है। आरोपित अपने घर पर नहीं रहता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अभी स्वजन की ओर से तहरीर नहीं आई है। पुलिस टीम जांच कर रही है। -अमित कुमार, प्रभारी सीओ, रामनगर।