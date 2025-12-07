Bulldozer Action: सालों का अतिक्रमण चार घंटे में जमीदोज, अब अगले लक्ष्य पर उत्तराखंड वन विभाग की नजर

जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में उत्तराखंड बनने के बाद तेजी से लोग आकर बसे।वन विभाग के पूर्व के रहे अफसरों ने भी तेजी से बढ़ते इस अतिक्रमण पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। हां अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूर्व में नोटिस जरूर थमाए गए थे। तब अफसर नोटिस से आगे तो नहीं बढ़े लेकिन अतिक्रमण बढ़ता चला गया।

यही वजह रही कि बेशकीमती वन भूमि स्टांप में बिकती रही ओर लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर इस जमीन पर बसते चले गए। पुछड़ी में यहां काबिज लोगों के लिए नेताओं ने खूब दरियादिली दिखाई। भू माफिया ने अवैध कब्जों को पोषित करने के लिए वन भूमि की इस जमीन पर काबिज लोगों को बिजली पानी व अन्य सुविधा तो दिलाई। जिस वजह से यह क्षेत्र नेताओं के वोट बेंक के रूप में हमेशा चुनाव में चर्चा में रहता था। वर्तमान डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने दृढ़ता दिखाते हुए वन भूमि खाली कराने की योजना पिछले साल ही बना ली थी।