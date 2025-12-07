Bulldozer Action: सालों का अतिक्रमण चार घंटे में जमीदोज, अब अगले लक्ष्य पर उत्तराखंड वन विभाग की नजर
रामनगर के पुछड़ी में वन भूमि पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अतिक्रमण बढ़ता गया था, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में उत्तराखंड बनने के बाद तेजी से लोग आकर बसे।वन विभाग के पूर्व के रहे अफसरों ने भी तेजी से बढ़ते इस अतिक्रमण पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। हां अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूर्व में नोटिस जरूर थमाए गए थे। तब अफसर नोटिस से आगे तो नहीं बढ़े लेकिन अतिक्रमण बढ़ता चला गया।
यही वजह रही कि बेशकीमती वन भूमि स्टांप में बिकती रही ओर लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर इस जमीन पर बसते चले गए। पुछड़ी में यहां काबिज लोगों के लिए नेताओं ने खूब दरियादिली दिखाई। भू माफिया ने अवैध कब्जों को पोषित करने के लिए वन भूमि की इस जमीन पर काबिज लोगों को बिजली पानी व अन्य सुविधा तो दिलाई। जिस वजह से यह क्षेत्र नेताओं के वोट बेंक के रूप में हमेशा चुनाव में चर्चा में रहता था। वर्तमान डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने दृढ़ता दिखाते हुए वन भूमि खाली कराने की योजना पिछले साल ही बना ली थी।
अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी हो गई थी। फोर्स ने भी कई बार स्थलीय निरीक्षण। किया। लेकिन अंतिम चरण में वन विभाग को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इस साल डीएफओ आर्या के दोबारा प्रयासों से वर्षों के अतिक्रमण को वन विभाग, पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी भरकम संसाधनों से चार घंटे में जमीदोज कर दिया। अब वन विभाग का फोकस पुछड़ी में ही अपनी अन्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। अन्य अतिक्रमण को भी दूसरे चरण में हटाने की योजना है। उसके लिए वन विभाग जल्द कार्ययोजना बनाने की बात कह रहा है।
