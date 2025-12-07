Haldwani: खनस्यू थाने में दो भालू की पित्त के साथ वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार, दूसरे की चल रही तलाश
हल्द्वानी के खनस्यू में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से दो भालू की पित्त बरामद हुई है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। खनस्यू के पतलोट में एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया को गोली मारने वाला एक वन्यजीव तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ ने खनस्यू थाना में चंपावत निवासी वन्यजीव तस्कर सुंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जबकि दूसरे तस्कर की धलौड़ा के जंगल में तलाश जारी है।
शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे वन्यजीव व चरस तस्करों की दबिश में गई एसटीएफ की टीम पर तस्करों ने तीन राउंड फायरिंग की थी। जिसमें एक गोली एसटीएफ के एएनटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया के पेट में लग गई। जबकि दूसरी गोली स्थानीय काश्तकार नरसिंह के जबड़े को छूकर निकली। टीम ने इस दौरान एक तस्कर को उसी समय दो भालू की पित्त के साथ तस्कर पकड़ लिया था। हालांकि मौके पर एक सिपाही व स्थानीय काश्तकार को गोली लगने के दौरान घायल होने पर एसटीएफ की टीमों दोनों को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में ले आई। जहां दोनों का उपचार किया गया।
69 वर्षीय काश्तकार नरसिंह जनरल वार्ड में भर्ती हैं। वहीं सिपाही भूपेंद्र को भी रविवार को जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया है। पंतनगर एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ खनस्यू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दूसरे तस्कर की जंगल में कांबिंग करके तलाश जारी है। खनस्यू थाने की टीम तस्कर से पूछताछ कर रही है।
