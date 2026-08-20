झीलों के शहर पर मंडरा रहा खतरा! उठ रहे सवाल 'अगली पीढ़ी के लिए नैनी झील और नैनीताल का क्या बचेगा?'

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शहर की प्रसिद्ध नैनी झील में बढ़ती गंदगी व संरक्षण मामले में विभागों की ओर से एक दूसरे पर जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति को झील के साथ ही नैनीताल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया है।

सालसा के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि झील जिस तरह समन्वित पारिस्थितिक तंत्र है, पानी की गुणवत्ता, जलागम क्षेत्र, ड्रेनेज चैनल, सीवरेज नेटवर्क, सॉलिड वेस्ट, आस-पास की हरी-भरी जगहें, कंस्ट्रक्शन, यातायात और मानवीय गतिविधियां सब आपस में जुड़े हैं, इसलिए, नैनी झील की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर भी समन्वित जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पत्र में कहा है कि नैनी झील दशकों से शहर की सेवा करती आ रही है। झील ने कभी नहीं पूछा कि इसे किस विभाग की ओर से संरक्षण करना चाहिए। झील यहां के निवासियों को, यहां आने वालों को और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करती रही है।

कचरा व गंदगी झील में जाती रही तो कैसे होगा संरक्षण उन्होंने चेताया कि यदि इस तरह झील में कचरा जमा होता रहा, गंदगी झील में जाती रही, अवैध निर्माण बेरोकटोक होते रहे, हरी भरी जगहें गायब होती रही, लोअर माल रोड हमेशा की तरह बंद रहा, अपर माल रोड पर भीड़ बनी रही और विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे तो अगली पीढ़ी के लिए नैनी झील और नैनीताल का क्या बचेगा?

उन्होंने झील संरक्षण के लिए आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जवाबदेही मानते हुए झील सफाई को स्थायी पारिस्थितिकी संरक्षण की ओर बढ़ने की वकालत की है। सवाल उठाया कि कोई सड़क हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती, कोई सार्वजनिक स्थान नजरअंदाज करने से असुरक्षित नहीं हो सकता, कोई झील डंपिंग मैदान नहीं बन सकती। और किसी प्राकृतिक हैरीटेज को केवल इसलिए गायब नहीं होने दिया जा सकता कि विभागों के बीच जिम्मेदारी बंट गई है। उन्होंने कहा कि झील संरक्षण के लिए अब कारगर एक्शन की जरूरत है।