Vegetables Price Hike: नैनीताल में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, टमाटर 140 रुपये तक पहुंचा; बिगड़ा बजट

Vegetables Price Hike: नैनीताल में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम

HighLights टमाटर के रेट 100 से 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे बारिश से नदी किनारे के इलाकों की सब्जियां खराब होने से दाम चढ़े

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Vegetables Price Hike: सरोवर नगरी में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इससे खाने का जायका बिगड़ गया है। खासकर टमाटर के रेट तेजी से बढ़े हैं। इसकी क्वालिटी के हिसाब से 100 से 140 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकने लगा है। इस वजह से घरों में बन रही सब्जियों में टमाटर का तड़का लगना तक बंद हो गया है। होटल-रेस्टोरेंट में पर्यटकों सहित स्थानीय ग्राहकों के सलाद में टमाटर की कटौती हो गई या प्लेट से गायब है। सब्जियों के दाम में बढ़ोत्तरी से घरों का बजट गड़बड़ा गया है। सरोवर नगरी में हल्द्वानी सहित गरमपानी, खैरना, कोटाबाग सहित कालाढूंगी रोड से सटी ग्राम पंचायतों से सब्जियों की आवक होती है। इस बार बारिश से ग्रामीण इलाकों में सब्जियों का उत्पादन बेहद कम हुआ है तो हल्द्वानी मंडी में भी महंगे दाम में सब्जियां मिल रही हैं। सब्जियों के थोक कारोबारी हिमांशु जोशी के अनुसार टमाटर नासिक महाराष्ट्र से नहीं आ रहा है। बारिश से नदी किनारे के इलाकों की सब्जियां खराब होने का भी असर पड़ा है। रेस्टोरेंट संचालक रुचिर साह बताते हैं कि टमाटर महंगा होने की वजह से सलाद में कटौती करनी पड़ रही है। नैनीताल में सब्जियों के थोक व फुटकर दाम पहाड़ी टमाटर 110, 130-140

देसी टमाटर 100, 120

लौकी 35, 40-45

कद्दू 38, 40-50

तुरई 60, 70

