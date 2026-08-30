Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Scheme क्या है? पर्यटन कारोबार शुरू करने पर मिलेगी आर्थिक मदद

जागरण संवाददाता, नैनीताल। Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Scheme : वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं नागरिकों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

इसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और सब्सिडी दी जाती है।

मिलती है इतनी सब्सिडी

इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 33 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। इतना ही नहीं वाहन खरीद (टैक्सी, बस आदि) पर भी सब्सिडी दी जाती है।

ऐसे करें अप्लाई

आधिकारिक वेबसाइट vcsgscheme.uk.gov.in पर जाएं।

योजनाओं की लिस्ट में से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर क्लिक करें।

पर क्लिक करें। योजना हेतु आवेदन पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।

अपनी जानकारी, व्यवसाय का विवरण और अन्य जानकारी भरें।

सभी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।



