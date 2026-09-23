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उत्तराखंड में मौसम की करवट: दोपहर बाद हल्द्वानी में छाया अंधेरा, आंधी के साथ झमाझम बारिश

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 02:14 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2026 03:52 PM (IST)

उत्तराखंड में बुधवार को अचानक मौसम ने करवट बदली, हल्द्वानी में दोपहर बाद तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई।

HighLights

  1. उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम, हल्द्वानी में तेज आंधी और बारिश

  2. दोपहर बाद हल्द्वानी में अंधेरा छा गया, हुई झमाझम बारिश

  3. मौसम विभाग ने शुक्रवार से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड में बुधवार को अचानक मौसम ने करवट बदल ली। जहां एक ओर सुबह से हल्द्वानी में चटख धूप खिली थी। वहीं दोपहर बाद अंधेरा छा गया और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, आज सात पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चम्पावत, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा हो सकती है।

अन्य जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। शुक्रवार से बारिश का दौर तेज होने की संभावना को देखते हुए कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

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