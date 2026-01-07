जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोहरे और पाले के चलते मंगलवार सुबह कंपकंपी छूट गई। सोमवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। इसके चलते सुबह-शाम लोगों की कंपकंपी छूटी। हालांकि दोपहर में आई हल्की धूप निकली, लेकिन यह भी नाकाफी रही। बुधवार को घना कोहरा छाने और पाला पड़ने का पूर्वानुमान है।

मंगलवार सुबह कोहरे के चलते दृश्यता भी काफी कम थी। ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों ने अलाव, हीटर का सहारा लिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।