    Uttarakhand Weather Today: कोहरे-पाले ने बढ़ाई ठंड, 4.2 डिग्री सेल्सियस लुढ़का हल्‍द्वानी का तापमान

    By Lalit Mohan Belwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    मंगलवार को हल्द्वानी में कोहरे और पाले के कारण कड़ाके की ठंड पड़ी। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह-शा

    News Article Hero Image

    दोपहर में आई हल्की धूप, सुबह-शाम छूटी कंपकंपी। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोहरे और पाले के चलते मंगलवार सुबह कंपकंपी छूट गई। सोमवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। इसके चलते सुबह-शाम लोगों की कंपकंपी छूटी। हालांकि दोपहर में आई हल्की धूप निकली, लेकिन यह भी नाकाफी रही। बुधवार को घना कोहरा छाने और पाला पड़ने का पूर्वानुमान है।

    मंगलवार सुबह कोहरे के चलते दृश्यता भी काफी कम थी। ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों ने अलाव, हीटर का सहारा लिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस था। दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकली, लेकिन तीन बजे तक फिर से हल्का-हल्का कोहरा छाने लगा। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार को घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही पाला भी पड़ने की संभावना है।

