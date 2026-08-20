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उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए मिला बजट, केंद्र और राज्य सरकार ने जारी किए 8.70 करोड़

By Trilok Rawat Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:39 PM (IST)

उत्तराखंड के कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से 8.70 करोड़ रुपये का बजट मिला है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए मिला बजट।

  2. कॉर्बेट को 12 करोड़ में से 5.50 करोड़ की पहली किश्त।

  3. बजट से वास स्थल सुधार, पेट्रोलिंग और कर्मचारियों का वेतन।

जागरण संवाददाता, रामनगर। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व को बाघों की सुरक्षा व संरक्षण के कार्यों के लिए 8.70 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें से स्वीकृत 12 करोड़ रुपये में से साढ़े पांच करोड़ रुपये की बजट की पहली किश्त कॉर्बेट को जारी की गई है।

देश के 58 टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट बाघों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है। कॉर्बेट में बाघों के संरक्षण, सुरक्षा व प्रबंधन के कार्यों के लिए केंद्र व राज्य से बजट जारी होता है। वर्ष 2026-27 के लिए कॉर्बेट ने बाघों के लिए बजट मांगा था। सरकार की ओर से 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में कॉर्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व को 8.78 रुपये दिए हैं। इस 8.78 करोड़ रुपये में से 5.30 करोड़ रुपये कॉर्बेट को मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के मिले हैं। शेष धनराशि राजाजी टाइगर रिजर्व को मिली है।

कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 12 करोड़ सरकार स्वीकृत हुए थे। इसमें से 5.50 करोड़ रुपये की पहली किश्त मिली है। इस बजट से वर्ष 2025-26 में कराए गए कार्यों के लंबित अवशेषों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इस वर्ष के कार्बेट में होने वाले नये कार्यों के लिए शेष 6.50 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा।

बजट से कॉर्बेट में होते हैं यह काम

केंद्र व राज्य से मिलने वाले बजट से कॉर्बेट में वास स्थल सुधार, लैंटाना उन्मूलन, पेट्रोलिंग, वन चौकियों में फील्ड स्टाफ के लिए राशन खरीद, हाथी कैंप की देखरेख, बाघों व हाथियों के उपचार व देखरेख में दवाईयों के खर्च, वन चौकियों की मरम्मत एवं निर्माण, संसाधन खरीद एवं दैनिक श्रमिकों के वेतन का भुगतान किया जाता है।

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