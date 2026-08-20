उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए मिला बजट, केंद्र और राज्य सरकार ने जारी किए 8.70 करोड़

जागरण संवाददाता, रामनगर। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व को बाघों की सुरक्षा व संरक्षण के कार्यों के लिए 8.70 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें से स्वीकृत 12 करोड़ रुपये में से साढ़े पांच करोड़ रुपये की बजट की पहली किश्त कॉर्बेट को जारी की गई है।

देश के 58 टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट बाघों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है। कॉर्बेट में बाघों के संरक्षण, सुरक्षा व प्रबंधन के कार्यों के लिए केंद्र व राज्य से बजट जारी होता है। वर्ष 2026-27 के लिए कॉर्बेट ने बाघों के लिए बजट मांगा था। सरकार की ओर से 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में कॉर्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व को 8.78 रुपये दिए हैं। इस 8.78 करोड़ रुपये में से 5.30 करोड़ रुपये कॉर्बेट को मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के मिले हैं। शेष धनराशि राजाजी टाइगर रिजर्व को मिली है।

कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 12 करोड़ सरकार स्वीकृत हुए थे। इसमें से 5.50 करोड़ रुपये की पहली किश्त मिली है। इस बजट से वर्ष 2025-26 में कराए गए कार्यों के लंबित अवशेषों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इस वर्ष के कार्बेट में होने वाले नये कार्यों के लिए शेष 6.50 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा।