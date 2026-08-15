उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस पर नशे के खिलाफ महासंकल्प, दैनिक जागरण बना अभियान का सारथी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। युवा इसकी चपेट में आकर खुद को गर्त में धकेल रहे हैं। इससे उनका भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है साथ में स्वजन भी कष्ट झेलते हैं। इस कारण एक व्यक्ति या परिवार प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि यह नशा पूरे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। जो राष्ट्र की प्रगति में सबसे बाधक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इसी क्रम में दैनिक जागरण ''''नशे के विरुद्ध युद्ध'''' अभियान चला रहा है।

दैनिक जागरण इस मुहिम के जरिये समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों को लेकर जागरूक कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग किया जा रहा है। ताकि, लोगों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों को लेकर जागृत रहें।