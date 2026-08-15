उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस पर नशे के खिलाफ महासंकल्प, दैनिक जागरण बना अभियान का सारथी
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में नशे के खिलाफ एक बड़ा संकल्प अभियान चलाया गया, जिसमें दैनिक जागरण ने सारथी की भूमिका निभाई।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। युवा इसकी चपेट में आकर खुद को गर्त में धकेल रहे हैं। इससे उनका भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है साथ में स्वजन भी कष्ट झेलते हैं। इस कारण एक व्यक्ति या परिवार प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि यह नशा पूरे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। जो राष्ट्र की प्रगति में सबसे बाधक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इसी क्रम में दैनिक जागरण ''''नशे के विरुद्ध युद्ध'''' अभियान चला रहा है।
दैनिक जागरण इस मुहिम के जरिये समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों को लेकर जागरूक कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग किया जा रहा है। ताकि, लोगों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों को लेकर जागृत रहें।
खुद नशे से दूर रहकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। नशे के विरुद्ध इस जंग की कड़ी में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शपथ के कार्यक्रम होंगे।
दैनिक जागरण के माध्यम से यह आयोजन किया जाएगा। स्कूल और कालेजों में विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मी संयुक्त रूप से स्वस्थ, नशामुक्त एवं सशक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेंगे।
नैनीताल जिले में यहां हुई शपथ
हल्द्वानी ब्लाक में एमबीपीजी कालेज, महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर, एलबीएसपीजी कालेज हल्दूचौड़, हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्यालय मंदिर, महात्मा गांधी इंटर कालेज, सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिजी बीज स्कूल, सिंथिया इंटरनेशनल स्कूल, जीजीआइसी चोरगलिया, बीएलएम एकेडमी, एमआइईटी कुमाऊं, नैंसी कान्वेंट स्कूल, नैंसी नर्सिंग कालेज, आंनदा एकेडमी, दीक्षांत स्कूल, शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल। नैनीताल में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय और रामनगर में नगर पालिका परिसर में।