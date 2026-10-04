उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, 45 से अधिक खेल क्षेत्रों में बना सकेंगे करियर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। प्रदेश के पहले व देश के 11वें खेल विश्वविद्यालय में दो ग्रेजुएशन कोर्स के साथ ही आठ खेलों के डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है।

बैचलर इन स्पोर्ट्स साइंस, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ ही आठ खेलों की स्पोर्ट्स कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट, एथलेटिक ट्रेनर, स्पोर्ट्स लैब टेक्निशियन, स्पोर्ट्स मैनेजर, कोच, फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर समेत 45 क्षेत्रों में अपना करियर बना सकेंगे।