उत्तराखंड से यूपी का सफर होगा सुहाना, 15 मीटर से ज्यादा चौड़ी होगी सड़क... कटेंगे 7000 पेड़

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। लोनिवि के सर्व में पता चला कि गौलापार से चोरगलिया (सितारगंज सीमा) तक हाईवे से रोजाना औसतन नौ हजार वाहन गुजर रहे हैं।

बड़ी ग्रामीण आबादी के साथ ही ऊधम सिंह नगर और पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी तक के लोग हल्द्वानी आने जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोनिवि ने मौजूदा सात मीटर सड़क को 15 मीटर से ज्यादा चौड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है।