उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ा जोर: चीन सीमा पर बारिश से तबाही, नैनीताल में ज्योलीकोट-अल्मोड़ा हाईवे बंद

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पहाड़ों पर वर्षा का सिलसिला जारी है, जबकि निचले इलाकों में भी रुक-रुककर मध्यम बौछारें पड़ रही हैं। इसके बाद रविवार से मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है।

हालांकि, बीच में भारी वर्षा का दौर कुछ थमा है, लेकिन रविवार से फिर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारों की संभावना जताई है।

अंबाडी बरोटीवाला मार्ग पर गिरा पेड़, यातायात बाधित देहरादून जिले के विकास नग में लगातार वर्षा के चलते अंबाडी बरोटी वाला मोटर मार्ग पर इंटर कॉलेज के पास पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है।

पिथौरागढ़ में चीन सीमा का संपर्क भंग रविवार को जिले भर में बारिश जारी रही। टनकपुर - तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कुलगाड़ के पास बंद रहा। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग 3 जगह पर मलबा आने से बंद रहा, जिस कारण चीन सीमा का संपर्क भंग है। जिले के अन्य 16 मार्ग और बंद है।

कुलागाड़ वैली ब्रिज निर्माण के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। रविवार को यातायात केवल दोपहर 12 से 1 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक ही खुलेगा। शाम 7.30 बजे के बाद पूर्ण रूप से बहाल रहेगा। उप जिलाधिकारी धारचूला ने आदेश जारी किया है।

नैनीताल में दो गांव के समीप पहाड़ी दरकी, सड़क पर यातायात ठप ज्योलीकोट-अल्मोड़ा हाईवे में दो गांव के समीप पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। जिससे भारी मात्रा में मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। यातायात बाधित होने से वाहनों की कतार लगी हुई है। सूचना के बाद पहुंची एनएच की टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह हाईवे पर रोजाना की तरह वाहन आवाजाही कर रहे थे। इस बीच दो गांव के समीप पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। गनीमत रही कि कोई वाहन चालक इसकी चपेट में नहीं आया। अलबत्ता मालबा आने से सड़क पर दोनों और यातायात बाधित हो गया।

जाम में फंसे लोगों ने तत्काल पुलिस और आपदा प्रबंधन कक्ष को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद एनएच की टीम बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाने में जुटी हुई है। सहायक अभियंता प्रमोद सुयाल ने बताया कि जल्द ही मलबे को हटाकर यातायात सुचारु कर दिया जाएगा।

चमोली में रात से हो रही बारिश अभी भी जारी चमोली में शनिवार रात से बारिश जारी है। यहां बदरीनाथ हाईवे सुचारू है। इससे पहले गैरसैंण, ग्वालदम हाईवे सुबह से भूस्खलन से बंद था। जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया। जिले में 22 संपर्क मोटर मार्ग बंद हैं। बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा जारी है।

ऊखीमठ व जखोली में झमाझम बारिश, 82 एमएम वर्षा दर्ज रुद्रप्रयाग जनपद में रविवार सुबह हल्की वर्षा हो रही है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में ऊखीमठ तहसील में सर्वाधिक 52 एमएम और जखोली में 25 एमएम वर्षा दर्ज की गई है। रुद्रप्रयाग तहसील में वर्षा दर्ज नहीं हुई।

वर्षा के कारण जिले में कई सड़क मार्ग प्रभावित हैं। वर्तमान में एनएच-01 के तहत एनएच-107 पर गौरीकुंड के निकट किमी 74.200, एसएच-01 के मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग सहित लोक निर्माण विभाग के तीन और पीएमजीएसवाई के पांच मार्ग अवरुद्ध हैं। वहीं एनपीसीसी के सभी मार्ग खुले हैं।

वहीं नदियों के जलस्तर की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। सुबह आठ बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 624.50 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 626 मीटर से 1.50 मीटर नीचे है। मंदाकिनी का जलस्तर 623.78 मीटर रहा, जो चेतावनी स्तर 625 मीटर से 1.22 मीटर नीचे है। गंगानगर में नदी का जलस्तर 799.30 मीटर और गौरीकुंड में 1973.80 मीटर दर्ज किया गया।