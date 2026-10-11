उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारियों के तबादले, हल्द्वानी-पिथौरागढ़ को मिले नए डीएफओ

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड वन विभाग में एक बार फिर अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। भारतीय वन सेवा (आईएफएस ) के अधिकारी दीपक सिंह और आदित्य रत्न का करीब दो महीने में दोबारा तबादला हो गया है।

दीपक सिंह को अब पिथौरागढ़ डिवीजन का डीएफओ बनाया गया है, जबकि आदित्य रत्न को हल्द्वानी डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, तराई पूर्वी वन प्रभाग का कार्यभार अब आईएफएस राहुल मिश्रा संभालेंगे। वह इससे पहले कार्बेट टाइगर रिजर्व में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे।