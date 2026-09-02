उत्तराखंड में गौला नदी का रौद्र रूप... स्वजन देखते रह गए और बह गईं धधकती चिताएं

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर मंगलवार को कुदरत के कहर ने दो परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। अत्येष्टि के बीच उफनाती गौला नदी दो धधकती चिताओं को शवों समेत बहा ले गई। देर शाम तक पथराई आंखें नदी किनारे अपनों का सुराग तलाशती रहीं लेकिन हाथ आई तो सिर्फ बेबसी।

गौलापार निवासी नवीन भट्ट ने बताया कि उनकी 95 वर्षीय दादी नीलावती देवी का सोमवार रात निधन हो गया था। मंगलवार को परिवार अंतिम संस्कार के लिए चित्रशिला घाट पहुंचा। बारिश के कारण चिता ठीक से नहीं जल पा रही थी। इसी दौरान करीब 11:45 बजे गौला का बहाव अचानक तेज हो गया। नदी का पानी किनारे की ओर कटान करता हुआ पहुंचा और चिता को अपने साथ बहा ले गया।