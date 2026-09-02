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उत्तराखंड में गौला नदी का रौद्र रूप... स्वजन देखते रह गए और बह गईं धधकती चिताएं

By Pushkar Adhikari Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 02 Sep 2026 10:45 AM (GMT+05:30)

रानीबाग के चित्रशिला घाट पर गौला नदी के तेज बहाव में दो धधकती चिताएं शवों समेत बह गईं, जिससे दो परिवारों को गहरा सदमा लगा।

अचानक बढ़े गौला के बहाव से मची अफरातफरी, दोनों शवों का नहीं लगा सुराग. Jagran

अचानक बढ़े गौला के बहाव से मची अफरातफरी, दोनों शवों का नहीं लगा सुराग. Jagran

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर मंगलवार को कुदरत के कहर ने दो परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। अत्येष्टि के बीच उफनाती गौला नदी दो धधकती चिताओं को शवों समेत बहा ले गई। देर शाम तक पथराई आंखें नदी किनारे अपनों का सुराग तलाशती रहीं लेकिन हाथ आई तो सिर्फ बेबसी।

गौलापार निवासी नवीन भट्ट ने बताया कि उनकी 95 वर्षीय दादी नीलावती देवी का सोमवार रात निधन हो गया था। मंगलवार को परिवार अंतिम संस्कार के लिए चित्रशिला घाट पहुंचा। बारिश के कारण चिता ठीक से नहीं जल पा रही थी। इसी दौरान करीब 11:45 बजे गौला का बहाव अचानक तेज हो गया। नदी का पानी किनारे की ओर कटान करता हुआ पहुंचा और चिता को अपने साथ बहा ले गया।

नदी में बह गई चिता

इसी बीच रुद्रपुर से आए एक अन्य परिवार के लोग भी घाट पर अंतिम संस्कार कर रहे थे। उनका शव करीब 70 प्रतिशत जल चुका था, लेकिन तेज बहाव की चपेट में आने से वह भी चिता समेत नदी में बह गया।

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दोनों चिताओं के बहने के बाद घाट पर अफरातफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने नदी के आसपास शवों की तलाश शुरू की लेकिन तेज बहाव के कारण नदी में उतरना संभव नहीं था। आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की गई, मगर देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में शव न मिलने पर स्वजन भारी मन से लौट गए।

गौला के तेज बहाव के चलते दो चिताएं बह गई थीं। शव नहीं मिलने पर स्वजन लौट गए। नदी किनारे जाने पर पाबंदी लगाई गई है और थाना पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। - मनोज कत्याल, एसपी सिटी

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