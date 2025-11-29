Language
    दिल्ली धमाके से जुड़े उत्तराखंड के हल्‍द्वानी के तार, NIA ने मस्जिद के इमाम को उठाया

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    दिल्ली से आई सुरक्षा एजेंसी की टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बिलाली मस्जिद के इमाम मो. आसिम को पूछताछ के लिए उठाया है। यह मामला दिल्ली धमाकों से जुड़ा बताया जा रहा है। मस्जिद के पास पुलिस बल तैनात है, हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

    बिलाल मस्जिद के इमाम मो. आसिम। File

    जागरण संवाददाता, हल्‍द्वानी। दिल्ली से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंची थी। देर रात टीम लाइन नंबर आठ में पहुंची। इसके बाद टीम ने बिलाल मस्जिद के इमाम मो. आसिम को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई।

    शनिवार की सुबह से ही बनभूलपुरा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही। सूचना है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर से जुड़े मोबाइल के काल डिटेल को खंगालने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। शुक्रवार की देर रात ढाई बजे दिल्ली पुलिस टीम ने दबिश देकर बिलाल मस्जिद के इमाम को उठाया।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसे लेकर दिल्ली चली गई। वहीं दबिश के बाद संवेदनशील इलाका में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जो चारपहिया से लेकर दोपहिया वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। पुलिस फोर्स बिलाल मस्जिद के साथ ही मस्जिद के पास ही इमाम के आवास पर तैनात है।

    एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया दिल्ली पुलिस ने हल्द्वानी में कार्रवाई की है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।