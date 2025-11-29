जागरण संवाददाता, हल्‍द्वानी। दिल्ली से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंची थी। देर रात टीम लाइन नंबर आठ में पहुंची। इसके बाद टीम ने बिलाल मस्जिद के इमाम मो. आसिम को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई। शनिवार की सुबह से ही बनभूलपुरा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही। सूचना है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर से जुड़े मोबाइल के काल डिटेल को खंगालने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। शुक्रवार की देर रात ढाई बजे दिल्ली पुलिस टीम ने दबिश देकर बिलाल मस्जिद के इमाम को उठाया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसे लेकर दिल्ली चली गई। वहीं दबिश के बाद संवेदनशील इलाका में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जो चारपहिया से लेकर दोपहिया वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। पुलिस फोर्स बिलाल मस्जिद के साथ ही मस्जिद के पास ही इमाम के आवास पर तैनात है।