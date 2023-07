Uttarakhand: वन दारोगा के 316 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, अगले माह होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

Uttarakhand Forest Inspector Bharti हाई कोर्ट ने वन दारोगा के 316 पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। ज्ञात हो नकल की वजह से इस परीक्षा को दिसंबर 2022 में आयोग ने रद कर दिया था फिर 11 जून को दुबारा लिखित परीक्षा हुई जिसमें 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।

