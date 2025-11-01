उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारी ने पत्नी की जगह सास को बनाया उत्तराधिकारी, मौत के बाद खुला राज

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य के वन विभाग के कर्मचारी ने सर्विस रेकॉर्ड में धर्मपत्नी के स्थान पर सास को उत्तराधिकारी बना दिया। कर्मचारी की मौत के बाद जब पत्नी ने जब मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति तथा पेंशन से संबंधित देयकों के भुगतान के लिए वन विभाग में आवेदन किया तो विभाग ने दावे को खारिज कर दिया। अब पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विभाग के निर्णय को चुनौती दी है। कोर्ट ने पत्नी को जीपीएफ आदि के भुगतान में हिस्सेदारी के आधार पर पत्नी के दावे पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने महिला की ओर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया कि चूंकि विभाग मृत कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की एक राशि उसकी विधवा को जारी कर चुका है, जिससे याचिकाकर्ता को कर्मचारी की पत्नी के रूप में मान्यता मिल चुकी है, इसलिए अब विभाग को कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर निर्णय लेना चाहिए। सास को उत्तराधिकारी बनाने का मामला विभाग में चर्चा का विषय बना है।