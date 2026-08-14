उत्तराखंड के कॉलेजों में बनेंगे जिम, पढ़ने के साथ सेहत बनाएंगे विद्यार्थी

सुमित जोशी, हल्द्वानी । नशा युवाओं को नरक में धकेल रहा है। जो समाज व राष्ट्र के लिए भी घातक है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़कर सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग भी इसे लेकर लगातार पहल कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के 114 राजकीय महाविद्यालयों में जिम की व्यवस्था करने की तैयारी है। साथ ही खेलों की आधुनिक एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। करीब 28.82 करोड़ रुपये की धनराशि से सामान दिया जाएगा।