सीएम धामी ने हल्द्वानी में शेर नाला पर किया 120 मीटर डबल लेन पुल का लोकार्पण, 993 लाख रुपये लागत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामनगर-कालाढूंगी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-41) पर में शेर नाला पर 120 मीटर स्पान डबल लेन आरसीसी प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सेतु का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त यू-पी परियोजना के तहत निर्मित इस पुल की स्वीकृत लागत 993 लाख रुपये है।

पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन को सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान शेर नाला के कारण यातायात बाधित होने की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।