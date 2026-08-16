उत्तराखंड में ये कैसी शादी? 22 जून को मंदिर में रस्में... छह दिन ससुराल में रही... फिर भेजा मायके
उत्तराखंड के चोरगलिया में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 22 जून को सीतावनी मंदिर में शादी के बाद उसे विवाहिता को छह दिन ससुराल में रखा गया। फिर मायके भेज दिया गया।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। चोरगलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से जबरन बाल विवाह कराने का मामला सामने आया है। बाल विकास विभाग की जांच के दौरान नाबालिग ने बताया कि 22 जून को सीतावनी मंदिर में उसकी जबरन शादी कराई गई।
आरोप है कि शादी के बाद उसे छह दिन तक बेल बसानी स्थित ससुराल में रखा गया। शिकायत होने के बाद उसे रातों-रात उसके माता-पिता के घर बसंतपुर पहुंचा दिया गया। मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी की तहरीर के आधार पर चोरगलिया थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया गया है।
नाबालिग के घर पहुंची बाल विकास विभाग की टीम
तहरीर के अनुसार 15 जुलाई को बाल विवाह की जांच के लिए बाल विकास विभाग की टीम नाबालिग के घर पहुंची। टीम में सुपरवाइजर, वन स्टाप सेंटर की केंद्र प्रशासक, अधिवक्ता और अन्य कर्मचारी शामिल थे। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में नाबालिग के माता-पिता से पूछताछ की गई।
उन्होंने शुरुआत में केवल सगाई होने की बात कही। इसके बाद नाबालिग की काउंसलिंग की गई तो उसने सगाई नहीं बल्कि जबरन बाल विवाह होने की जानकारी दी। नाबालिग ने बताया कि 22 जून को सीतावनी मंदिर में उसके माता-पिता, मंदिर के पंडित और लड़के के बड़े भाई की मौजूदगी में विवाह कराया गया था।
शादी के बाद वह 22 से 29 जून तक ग्राम बेल बसानी स्थित ससुराल में रही। बाल विकास विभाग ने मामले की जानकारी चोरगलिया पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को दी। करीब एक घंटे बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची।
सुरक्षा के दृष्टिगत नाबालिग को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के लिए सुपुर्द किया गया। समिति के समक्ष पेश करने के बाद नाबालिग को सुरक्षा के लिए नारी निकेतन हल्द्वानी में रखा गया है। नाबालिग ने मामले में अपना लिखित बयान भी दिया है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी किरनलता जोशी ने 13 अगस्त को चोरगलिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर के साथ नाबालिग के बयान और हाईस्कूल प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।
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