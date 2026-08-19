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उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा परिणाम घोषित, हजारों छात्र हुए पास

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:18 PM (GMT+05:30)

रामनगर स्थित उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड कार्यालय में हाईस्कूल व इंटर की प्रथम व तृतीय सुधार परीक्षा का परिणाम जारी किया गया।

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जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड कार्यालय में हाईस्कूल व इंटर की (प्रथम व तृतीय) सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। बोर्ड सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने रिजल्ट घोषित किया।

हाईस्कूल में दो विषय व इंटर में एक विषय में फेल होने पर छात्र छात्राएं तीन बार सुधार परीक्षा दे सकते हैं। इसी के तहत 2026 की प्रथम व 2025 की तृतीय सुधार परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई थी। तीन अगस्त से सात अगस्त तक मूल्यांकन हुआ।

हाईस्कूल की प्रथम सुधार परीक्षा में 5747 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिसमें 4326 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 75.27 रहा। जबकि तृतीय सुधार परीक्षा में 51 में से 34 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 66.67 रहा।

इसी तरह इंटर में प्रथम सुधार परीक्षा में 9653 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिसमें 6713 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 69.54 रहा। जबकि तृतीय सुधार परीक्षा में 46 में से 27 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 58.70 प्रतिशत रहा।

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