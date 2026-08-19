उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा परिणाम घोषित, हजारों छात्र हुए पास

जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड कार्यालय में हाईस्कूल व इंटर की (प्रथम व तृतीय) सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। बोर्ड सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने रिजल्ट घोषित किया।

हाईस्कूल में दो विषय व इंटर में एक विषय में फेल होने पर छात्र छात्राएं तीन बार सुधार परीक्षा दे सकते हैं। इसी के तहत 2026 की प्रथम व 2025 की तृतीय सुधार परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई थी। तीन अगस्त से सात अगस्त तक मूल्यांकन हुआ।