उत्तराखंड में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय

जागरण संवाददाता, रामनगर, (नैनीताल)। अब बाजार में बिकने वाले एनालाग पनीर पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एनालाग पनीर की बिक्री बंद करने के लिए दुकानदारों को जागरूक कर रही है। अब तक एनालाग पनीर पर रोक नहीं थी। इस संबंध में सात अगस्त को आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पाण्डेय की ओर से आदेश जारी किया गया है।

रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मो. असलम ने बताया कि अब एनालाग पनीर की बिक्री नहीं हो सकती है। खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को नए आदेश के संबंध में बता दिया गया है कि वे प्रतिबंधित गैर दुग्ध उत्पाद की बिक्री नहीं करेंगे। यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है।



ऐसे बनता है एनालाग पनीर

एनालाग पनीर मुख्य रूप से वे खाद्य पदार्थ हैं जो दिखने व स्वाद में असली दूध से बने पनीर जैसा लगता है। यह पनीर मुख्य रूप से पाम आयल, मिल्क पाउडर व आलू एवं मक्के के स्टार्च व सोया प्रोटीन से बनाया जाता है।