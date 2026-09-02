नेपाल त्रासदी ने ताजा किए केदारनाथ आपदा के जख्म, उत्तराखंड के लिए खतरा बनीं छह जिलों की 13 ग्लेशियर झील

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। Nepal Flood: नेपाल की त्रासदी ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस त्रासदी में 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' की विफलता सामने आई है, जिससे नेपाल के आपदा प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।उत्तराखंड को अपने आपदा प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' की सटीकता पर भी सुधार करने की जरूरत है।

विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तराखंड के पांच जिलों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में 13 ग्लेशियर झील हैं। जो खतरा बन सकती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इन 13 हिमनद झीलों को अधिक जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है। इन झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ ने केदारनाथ आपदा के जख्म ताजा कर दिए हैं।

केदारनाथ में हुई थी छह हजार लोगों की मौत 16-17 जून 2013 को चौराबाड़ी ताल के टूटने से केदारनाथ में सैलाब आया, जिसने केदारपुरी को तबाह कर दिया था। केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी पूरी केदारपुरी मलबे में तब्दील हो गई थी। महीनों तक केदारनाथ मंदिर के चारों ओर मलबा ही मलबा रहा। आपदा में छह हजार लोगों की मौत हो गई थी।