15 अगस्त तक सुधार सकेंगे यूटीईटी के आवेदन में त्रृटि, परीक्षा शुल्क जमा करने की आज अंतिम तिथि

जागरण संवाददाता, रामनगर। 29 सितंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के लिए आनलाइन आवेदन में हुई गलतियों को अभ्यर्थी आज बुधवार से आनलाइन सुधार सकते हैं, जबकि आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि का आज अंतिम दिन है।

प्राथमिक शिक्षक व जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने के लिए यूटीईटी का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड यूटीईटी का आयोजन कराता है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 14 जुलाई से तीन अगस्त तक आनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि घोषित की थी। इसके बाद तिथि को बढ़ाकर नौ अगस्त कर दिया था, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी छह अगस्त से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी।