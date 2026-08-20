UK Board Improvement Result: 10वीं व 12वीं की सुधार परीक्षा में लड़कियों का जलवा, लड़कों से अव्वल

जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद में हाईस्कूल व इंटर की (प्रथम व तृतीय) सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। परिषद सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने रिजल्ट घोषित किया।

वर्ष 2026 की पहली हाईस्कूल सुधार परीक्षा में उर्त्तीण प्रतिशत में बालकों से आगे बालिकाएं रही। वहीं वर्ष 2025 की तृतीय सुधार परीक्षा में बालक आगे रहे।

तीन बार दे सकते हैं सुधार परीक्षा

हाईस्कूल में दो विषय व इंटर में एक विषय में फेल होने पर छात्र छात्राएं तीन बार सुधार परीक्षा दे सकते हैं। इसी के तहत 2026 की प्रथम व 2025 की तृतीय सुधार परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक परिषद ने आयोजित कराई थी। इसमें से तीन अगस्त से सात अगस्त तक मूल्यांकन हुआ। जिसमें हाईस्कूल में प्रथम व तृतीय सुधार परीक्षा में 8472 पंजीकृत परीक्षार्थियों में 6038 व इंटर में प्रथम व तृतीय सुधार परीक्षा में 11078 पंजीकृत परीक्षार्थियों से 7709 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं।

परिषद के सचिव सिमल्टी ने बताा कि हाईस्कूल सुधार परीक्षा में चंपावत जिले में सबसे कम 171 परीक्षार्थियों में से 129 तथा इंटर में 134 में से 92 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सुधार परीक्षा के लिए 97 केंद्र बनाए गए थे।

राज्य में दो मूल्यांकन केंद्र देहरादून व हल्द्वानी में बनाए गए थे। जिनमें 24888 कापियां जांची गई। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए हाईस्कूल में आठ विषय एवं इंटर में 31 विषयों के परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस दौरान संयुक्त सचिव सीपी रतूड़ी, संयुक्त सचिव चक्षुपति अवस्थी, उप सचिव सुषमा गौरव

मौजूद रहे।



