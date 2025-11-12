उत्तराखंड से कानपुर तक चले वंदे भारत जैसी ट्रेन, मिलेगा हर वर्ग को लाभ

कानपुर में उद्योग की बड़ी व्यापारिक मंडी है। टेक्सटाइल (कपड़े) का बड़ा काम कानपुर में है। काठगोदाम, हल्द्वानी से बड़ी संख्या में व्यापारी उद्याेग के लिए कानपुर जाते हैं। ऐसे में सप्ताह में एक दिन की जगह ट्रेन के फेरे बढ़ाने की जरूरत है। जिससे व्यापारियों के साथ आम जनता को भी इसका लाभ मिल सके। -नवीन वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय उद्याेग व्यापार प्रतिनिधि मंडल



हल्द्वानी, काठगोदाम व पूरे कुमाऊं का कारोबारी कानपुर से जुड़ा हैं। स्थानीय कारोबारी कपड़े, साइकिल, बच्चों के खिलोने का सामान लेने कानपुर जाते हैं। मगर कानपुर के लिए सप्ताह में एक दिन ट्रेन चलने से कई बार ट्रेन में सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में उद्योग बढ़ाने के लिए कानपुर तक नियमित ट्रेन चलनी चाहिए।- अमरजीत सिंह चड्ढा, प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि व्यापार मंडल



काठगोदाम से कानपुर की प्रतिदिन ट्रेन चलने से पूरे कुमाऊं क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी से कानपुर सड़क मार्ग का किराया ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा है। कानपुर के लिए प्रतिदिन रेल सेवा चलने से कारोबारियों को काफी फायदा मिलेगा।- वीरेंद्र गुप्ता, प्रदेश संगठन प्रभारी, प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल



कानपुर के लिए नियमित रेल सेवा से ट्रांसपोर्ट कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। हफ्ते में एक दिन ट्रेन चलने से कारोबार काफी प्रभावित होता है। ऐसे में नियमित ट्रेन चलने से व्यापारी वर्ग को काफी सहूलियत हाेगी। साथ ही आम जनता को भी लाभ होगा।- अश्मित गुजराल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी