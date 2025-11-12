Language
    उत्तराखंड से कानपुर तक चले वंदे भारत जैसी ट्रेन, मिलेगा हर वर्ग को लाभ

    By Uday Seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    काठगोदाम से कानपुर के लिए नियमित ट्रेन चलाने की मांग फिर उठी है, क्योंकि अभी तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है। व्यापारियों और छात्रों को इससे काफी परेशानी होती है। गरीब रथ एक्सप्रेस के निरस्त होने से समस्या और बढ़ गई है। व्यापारी ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि कारोबार को बढ़ावा मिल सके। रेलवे इस मामले पर विचार करने की बात कह रहा है।

    काठगाेदाम से उद्योग नगरी के लिए नियमित ट्रने की मांग फिर से उठी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । उद्योग नगरी कानपुर तक का सफर कुमाऊं के लोगों के लिए मुश्किल भरा है। विडंबना है कि कुमाऊं के अंतिम स्टेशन काठगोदाम से कानपुर के लिए अभी तक नियमित ट्रेन नहीं चल सकी है। हालांकि इस रूट पर प्रत्येक सोमवार गरीबरथ एक्सप्रेस चलती है।

    यह भी एक महीने से निरस्त है। जबकि कुमाऊं का सबसे बड़े व्यापारिक शहर हल्द्वानी से व्यापारियों अक्सर उद्योग नगरी में आवागमन लगा रहता है। इसके अलावा पर्यटक भी आते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर कानपुर तक वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठ रही है। व्यापारियों से लेकर आम लोगों का कहना है कि कानपुर तक नियमित ट्रेन का लाभ हर वर्ग को मिलेगा।

    व्यापारियों का कहना है कि कानपुर से जूते, कपड़े आदि के व्यापारी अक्सर सामान लाने कानपुर जाते हैं, लेकिन केवल एक दिन ट्रेन चलने से उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं कानपुर आइआइटी में कई स्थानीय छात्र पढ़ते हैं। एक दिन ट्रेन चलने से छात्रों को कालेज जाने के लिए बस या अन्य परिवहन का सहारा लेना पड़ता है।

    कानपुर में उद्योग की बड़ी व्यापारिक मंडी है। टेक्सटाइल (कपड़े) का बड़ा काम कानपुर में है। काठगोदाम, हल्द्वानी से बड़ी संख्या में व्यापारी उद्याेग के लिए कानपुर जाते हैं। ऐसे में सप्ताह में एक दिन की जगह ट्रेन के फेरे बढ़ाने की जरूरत है। जिससे व्यापारियों के साथ आम जनता को भी इसका लाभ मिल सके। -नवीन वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय उद्याेग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

    हल्द्वानी, काठगोदाम व पूरे कुमाऊं का कारोबारी कानपुर से जुड़ा हैं। स्थानीय कारोबारी कपड़े, साइकिल, बच्चों के खिलोने का सामान लेने कानपुर जाते हैं। मगर कानपुर के लिए सप्ताह में एक दिन ट्रेन चलने से कई बार ट्रेन में सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में उद्योग बढ़ाने के लिए कानपुर तक नियमित ट्रेन चलनी चाहिए।- अमरजीत सिंह चड्ढा, प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि व्यापार मंडल

    काठगोदाम से कानपुर की प्रतिदिन ट्रेन चलने से पूरे कुमाऊं क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी से कानपुर सड़क मार्ग का किराया ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा है। कानपुर के लिए प्रतिदिन रेल सेवा चलने से कारोबारियों को काफी फायदा मिलेगा।- वीरेंद्र गुप्ता, प्रदेश संगठन प्रभारी, प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल

    कानपुर के लिए नियमित रेल सेवा से ट्रांसपोर्ट कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। हफ्ते में एक दिन ट्रेन चलने से कारोबार काफी प्रभावित होता है। ऐसे में नियमित ट्रेन चलने से व्यापारी वर्ग को काफी सहूलियत हाेगी। साथ ही आम जनता को भी लाभ होगा।- अश्मित गुजराल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी

    सप्ताह में एक दिन चलने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस चल रही निरस्त

    काठगोदाम से कानपुर के लिए सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। जो प्रत्येक सोमवार शाम 6:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे कानपुर पहुंचती है। कानपुर व स्थानीय लोगों का एकमात्र सहारा यह ट्रेन भी लंबे समय निरस्त चल रही है। करीब एक माह से ट्रेन का संचालन बंद है। इससे रेल यात्री को काफी परेशान है। रेलवे के अनुसार रूट पर तकनीकी कार्य के चलते ट्रेन निरस्त की है।

    काठगोदाम में जगह के अभाव के कारण ट्रेनें खड़ी करने की जगह नहीं है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में पिट लाइन, यार्ड आदि का निर्माण करने की योजना है, लेकिन वहां अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी वजह से कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। कानपुर के लिए नियमित ट्रेन चलाने की मांग पर विचार किया जाएगा। - संजीव शर्मा, सीनियर डीसीएम