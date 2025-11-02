कैंची धाम से लौटते समय पर्यटकों का वाहन हादसे का शिकार, दिल्ली के कारोबारी सहित दो की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैंची धाम से लौटते समय दिल्ली के पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर दो गांव के आम पड़ाव क्षेत्र स्थित मटियाली बैंड में गिरकर पेड़ में लटक गया। जिससे दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य चालक घटना से फरार है। जबकि परिचालक सोनू कुमार की मौत हुई है। वहीं रविवार की सुबह दिल्ली के कारोबारी गौरव बंसल का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे मृतक कारोबारी गौरव बंसल के स्वजन ने बताया की गौरव बंसल कोल्डड्रिंक का कारोबार करता था। अक्सर परिवार के लोग फैमिली ट्रिप में जाते रहते थे। 31अक्टूबर को फैमिली ट्रिप के लिए वह बुकिंग की गई टेम्पो ट्रैवलर से निकल गए थे। कैंची धाम के दर्शन कर वह एक नवंबर को दिल्ली के लिए वापस निकल रहे थे। दो गांव के पास मटियाली बैंड में नीचे से ऊपर को ट्रक आ रहा था।

ऊपर से नीचे को टेम्पो ट्रैवलर आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को डिपर भी मारा था। लेकिन किसी ने भी रफ्तार कम नहीं की और अनियंत्रित होकर वाहन खाई में 60 फीट नीचे गिर गया। सबसे पहले क्षेत्रवासियों ने वाहन में सवार घायल बच्चे व महिलाओं को बाहर निकाला। इधर एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि पुलिस जांच में पता चला की मुख्य चालक फरार है। जबकि दूसरा परिचालक की मृत्यु हुई है।