कैंची धाम से लौटते समय पर्यटकों का वाहन हादसे का शिकार, दिल्ली के कारोबारी सहित दो की मौत
हल्द्वानी के पास कैंची धाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दिल्ली के कारोबारी गौरव बंसल और परिचालक सोनू कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य चालक फरार है। तेज गति और नियंत्रण खोने के कारण हादसा हुआ। घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैंची धाम से लौटते समय दिल्ली के पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर दो गांव के आम पड़ाव क्षेत्र स्थित मटियाली बैंड में गिरकर पेड़ में लटक गया। जिससे दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य चालक घटना से फरार है। जबकि परिचालक सोनू कुमार की मौत हुई है। वहीं रविवार की सुबह दिल्ली के कारोबारी गौरव बंसल का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।
रविवार को पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे मृतक कारोबारी गौरव बंसल के स्वजन ने बताया की गौरव बंसल कोल्डड्रिंक का कारोबार करता था। अक्सर परिवार के लोग फैमिली ट्रिप में जाते रहते थे। 31अक्टूबर को फैमिली ट्रिप के लिए वह बुकिंग की गई टेम्पो ट्रैवलर से निकल गए थे। कैंची धाम के दर्शन कर वह एक नवंबर को दिल्ली के लिए वापस निकल रहे थे। दो गांव के पास मटियाली बैंड में नीचे से ऊपर को ट्रक आ रहा था।
ऊपर से नीचे को टेम्पो ट्रैवलर आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को डिपर भी मारा था। लेकिन किसी ने भी रफ्तार कम नहीं की और अनियंत्रित होकर वाहन खाई में 60 फीट नीचे गिर गया। सबसे पहले क्षेत्रवासियों ने वाहन में सवार घायल बच्चे व महिलाओं को बाहर निकाला। इधर एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि पुलिस जांच में पता चला की मुख्य चालक फरार है। जबकि दूसरा परिचालक की मृत्यु हुई है।
वाहन खाई में गिरने के बाद पुलिस को सूचना मिलते ही 45 मिनट में घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया। वाहन सवार पर्यटक कैंची से रामनगर को निकल रहे थे। कुल 17 लोग सवार थे। जिसमें दो की मृत्यु हो चुकी है। बाकी 15 लोग घायल हुए थे। इधर, मृतक परिचालक सोनू कुमार का शव मोर्चरी में रखा है। स्वजन के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।
