Corbett Tiger Reserve के रेस्क्यू सेंटर में अपने दो शावकों के शव खा गई बाघिन, हड़कंप; निगरानी को लगाए गए कैमरे

Corbett Tiger Reserve कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) के उत्तर प्रदेश से लगी दक्षिणी सीमा से तीन माह पहले रेस्क्यू की गई बाघिन शुक्रवार को अपने दो नवजात शावकों के शव को खा गई। वहीं बाघिन की निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ इस घटना को असामान्य नहीं मान रहे हैं। वह जंगल में भी अपने कमजोर बच्चों को मार देते हैं।

