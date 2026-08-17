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नैनीताल: रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर बेलगढ़ चेक पोस्ट के बाहर घूमता दिखा बाघ, वनकर्मियों को नहीं लगी भनक

By Trilok Rawat Edited By: Sachin Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:42 PM (IST)

रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर बेलगढ़ चेक पोस्ट के बाहर एक बाघ घूमता दिखा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. बेलगढ़ चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर दिखा बाघ।

  2. सीसीटीवी में कैद हुई बाघ की सड़क पर चहलकदमी।

  3. वनकर्मी भीतर थे, बाघ की मौजूदगी से अनजान रहे।

जागरण संवाददाता, रामनगर। बाईपास पुल के समीप रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर वन विभाग की चेक पोस्ट के बाहर बाघ की मौजूदगी दिखी है। जब बाघ बाहर मंडरा रहा था उस समय वनकर्मी भीतर वन चौकी में ही थे।

हालांकि अंधेरा होने की वजह से उन्हें बाघ के बाहर मंडराने की जानकारी नहीं हुई। बाघ के बाहर सड़क पर मंडराने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस मार्ग पर पहले से वन विभाग ने लोगों को सचेत किया हुआ है।

रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी रेंज में हल्द्वानी-रामनगर मार्ग पर बेलगढ़ पर वन विभाग का चेक पोस्ट है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे एक सप्ताह पुराने वीडियो में दिख रहा है कि तड़के एक बजे बाघ जंगल की ओर से निकलकर चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर घूम रहा है।

पहले भी देखा गया है बाघ

सड़क पर रात में वाहनों को रोकने के लिए बेरिकेडिंग लगाई हुई है। तड़के एक बजे बाघ के घुमने की यह वीडियो वन चौकी के समीप लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि इस मार्ग पर पहले भी बाघ देखा गया है।

इसी जगह पर भीतर वन क्षेत्र में बाघ ने 18 फरवरी को जंगल में घुसे विक्षिप्त को मार डाला था। पूर्व में भी इस क्षेत्र से एक बाघ को रेस्क्यू किया गया था। सड़क पर बाघ दिखने से सुबह व शाम को टहलने वाले लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है।

इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में लोगों से अंधेरे में इस जगह से पैदल घुमने के लिए सचेत किया जा रहा है। वनाधिकारियों ने बताया कि वन क्षेत्र होने की वजह से रात में कई बार बाघ सड़क पार करते हैं। ऐसे में लोगों को सुबह व शाम को ज्यादा अंधेरे में अकेले नहीं निकलना चाहिए।

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