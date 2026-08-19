उत्तराखंड: गिरिजा मंदिर के गेट के बाहर बाघ ने गाय का किया शिकार, एक दिन पहले घोड़े को खींच ले गया था

जागरण संवाददाता, रामनगर। गिरिजा मंदिर के मुख्य गेट के बाहर बाघ ने गाय को अपना शिकार बना लिया। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

वहीं, ढिकुली में कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के किनारे घोड़े को निवाला बनाने वाले बाघ की निगरानी के लिए विभाग ने ट्रैप कैमरा लगा दिए हैं। ताकि हमलावर बाघ की विभाग को पहचान हो सके।

घोड़े को जंगल में खींच ले गया था बाघ

सोमवार को दोपहर दो बजे के करीब कार्बेट के जंगल से लगे ढिकुली क्षेत्र में आबादी के समीप से मैदान से बाघ एक घोड़े को जंगल में खींच ले गया था। लोगों ने काफी शोर भी मचाया, लेकिन बाघ घोड़े को घसीटकर ले जाता रहा। चूंकि ढिकुली क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही हर समय रहती है।