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उत्तराखंड: गिरिजा मंदिर के गेट के बाहर बाघ ने गाय का किया शिकार, एक दिन पहले घोड़े को खींच ले गया था

By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:58 PM (IST)

गिरिजा मंदिर के मुख्य गेट के बाहर बाघ ने गाय का शिकार किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है।

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जागरण संवाददाता, रामनगर। गिरिजा मंदिर के मुख्य गेट के बाहर बाघ ने गाय को अपना शिकार बना लिया। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

वहीं, ढिकुली में कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के किनारे घोड़े को निवाला बनाने वाले बाघ की निगरानी के लिए विभाग ने ट्रैप कैमरा लगा दिए हैं। ताकि हमलावर बाघ की विभाग को पहचान हो सके।

घोड़े को जंगल में खींच ले गया था बाघ

सोमवार को दोपहर दो बजे के करीब कार्बेट के जंगल से लगे ढिकुली क्षेत्र में आबादी के समीप से मैदान से बाघ एक घोड़े को जंगल में खींच ले गया था। लोगों ने काफी शोर भी मचाया, लेकिन बाघ घोड़े को घसीटकर ले जाता रहा। चूंकि ढिकुली क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही हर समय रहती है।

पर्यटक सड़क पर घूमते भी हैं। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीण भी वहां रहते हैं। जिससे सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। मंगलवार को विभाग की ओर से चार जोड़ी कैमरा ट्रेप लगाए गए हैं, ताकि बाघ की तस्वीर इन कैमरों में आ सके।

सर्पदुली रेंजर संजय पांडे ने बताया कि कैमरे अभी चेक नहीं किए हैं। एक दो दिन बाद ही कैमरे चेक किए जाएंगे कि उसमें बाघ की तस्वीर आई या नहीं।

बता दें कि, हमलावर बाघ ने पहले भी उस क्षेत्र में बैल व गाय को मारा था। गांव के छोड़े गए मवेशियों के शिकार के लिए बाघ गांव के नजदीक तक पहुंच रहे हैं।

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